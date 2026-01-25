Новости общества

16:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии вируса Нипах в РФ

14:31, 25.01.2026

Случаев завоза заболевания на территорию России не зарегистрировано, ситуация находится на контроле ведомства

В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии вируса Нипах в РФ
Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Случаев завоза заболевания, вызванного вирусом Нипах, на территорию России не выявлено. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что эпидемиологическая ситуация находится на контроле. По данным Роспотребнадзора, на данный момент фактов проникновения инфекции в РФ не зафиксировано.

Ранее «Реальное время» писало, что за неделю в Татарстане более 12 тыс. человек заболели гриппом и ОРВИ.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также