В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии вируса Нипах в РФ

Случаев завоза заболевания на территорию России не зарегистрировано, ситуация находится на контроле ведомства

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Случаев завоза заболевания, вызванного вирусом Нипах, на территорию России не выявлено. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что эпидемиологическая ситуация находится на контроле. По данным Роспотребнадзора, на данный момент фактов проникновения инфекции в РФ не зафиксировано.

Ариана Ранцева