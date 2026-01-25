В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии вируса Нипах в РФ
Случаев завоза заболевания на территорию России не зарегистрировано, ситуация находится на контроле ведомства
Случаев завоза заболевания, вызванного вирусом Нипах, на территорию России не выявлено. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, пишет ТАСС.
В ведомстве уточнили, что эпидемиологическая ситуация находится на контроле. По данным Роспотребнадзора, на данный момент фактов проникновения инфекции в РФ не зафиксировано.
Ранее «Реальное время» писало, что за неделю в Татарстане более 12 тыс. человек заболели гриппом и ОРВИ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».