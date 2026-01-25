Россия и Белоруссия работают над отменой телефонного роуминга
МИД РФ заявил о готовности ведомств и операторов связи к полной отмене доплат за связь
Россия и Белоруссия продолжают работу по отмене телефонного роуминга между двумя странами. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, пишет РИА «Новости».
По его словам, профильные ведомства и операторы связи готовы продолжать взаимодействие с целью полной отмены роуминга, которая предполагает прекращение взимания дополнительной платы за услуги связи на территории соседнего государства.
Полищук отметил, что российская и белорусская стороны рассчитывают на дальнейшее продвижение в этом направлении, подчеркнув заинтересованность граждан обеих стран в реализации данного решения.
