Россия и Белоруссия работают над отменой телефонного роуминга

МИД РФ заявил о готовности ведомств и операторов связи к полной отмене доплат за связь

Россия и Белоруссия продолжают работу по отмене телефонного роуминга между двумя странами. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, пишет РИА «Новости».

По его словам, профильные ведомства и операторы связи готовы продолжать взаимодействие с целью полной отмены роуминга, которая предполагает прекращение взимания дополнительной платы за услуги связи на территории соседнего государства.

Полищук отметил, что российская и белорусская стороны рассчитывают на дальнейшее продвижение в этом направлении, подчеркнув заинтересованность граждан обеих стран в реализации данного решения.

Ариана Ранцева