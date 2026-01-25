Миронов предложил сделать первое образование бесплатным

Речь идет о вузах и колледжах и ряде профессий, включая медицинские, педагогические и инженерные специальности

Лидер партии «Справедливая Россия», глава фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать первое образование в вузах и колледжах бесплатным по ряду профессий, включая медицинские, педагогические и инженерные специальности, пишет РИА «Новости».

С таким заявлением он выступил в связи с Днем российского студенчества, который ежегодно отмечается в России 25 января. Праздник был установлен указом президента РФ от 25 января 2005 года.

По словам Миронова, бесплатным должно стать первое высшее и среднее профессиональное образование для специалистов, в которых, по его оценке, особенно нуждается страна. В их числе он назвал педагогов, медиков, инженеров, ученых и программистов.

Политик также отметил, что государству следует активнее поддерживать студентов во время обучения. В частности, он напомнил о позиции партии, которая предлагает повысить размер студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума.

Кроме того, Миронов поздравил студентов с праздником, пожелал им успехов в учебе и экзаменах, отметив, что студенческие годы являются временем надежд, первых достижений и важных жизненных событий.

Ранее «Реальное время» писало, что около 30 законов о поддержке образования принято в Госдуме.



Ариана Ранцева