Египетская писательница стала первым лауреатом премии БРИКС

Литературную премию БРИКС в первой номинации вручили Сальве Бакр на полях Каирской международной книжной ярмарки 2026 года

Литературную премию БРИКС в первой номинации присудили египетской писательнице и романистке Сальве Бакр. Церемония вручения состоялась в рамках семинара на полях Каирской международной книжной ярмарки 2026 года, пишет РИА «Новости».

Имя первого лауреата Литературной премии БРИКС было объявлено 30 ноября прошлого года в Хабаровске. По итогам голосования международного жюри победителем стала Сальва Бакр.

Выступая на церемонии, писательница заявила, что для нее является честью стать первым лауреатом премии БРИКС в ее дебютной версии. По словам Бакр, данная награда отличается от большинства существующих международных премий, поскольку БРИКС, по ее мнению, представляет собой цивилизационное объединение, на протяжении десятилетий формировавшее гуманистическую культуру.

Бакр также отметила вклад древнеегипетской литературы в мировое культурное наследие и подчеркнула влияние русской литературы на формирование ее мировоззрения, упомянув Антона Чехова, Федора Достоевского и Максима Горького, а также писателей Индии, Китая, Бразилии и других стран.

Руководитель представительства Россотрудничества в Египте Вадим Зайчиков заявил, что Каирская международная книжная ярмарка является значимым событием для египетского общества и служит площадкой для знакомства с современной литературой разных стран.

По его словам, страны БРИКС объединяют традиционные нравственные ценности и богатое культурное наследие, а взаимное изучение литературного творчества имеет важное значение.

Зайчиков напомнил, что в этом году Каирская международная книжная ярмарка посвящена творчеству египетского писателя, лауреата Нобелевской премии Нагиба Махфуза. Он также отметил, что на литературный стиль Махфуза оказал влияние советский писатель Максим Горький. В рамках ярмарки 2 февраля запланировано проведение круглого стола с участием египетских писателей.

Литературная премия БРИКС была учреждена в ноябре 2024 года в ходе форума БРИКС «Традиционные ценности», прошедшего в Москве. Награда создана с целью привлечения внимания международного сообщества к литературе стран объединения.

Согласно регламенту премии, каждая страна БРИКС выдвигает трех кандидатов. После этого формируются длинный и короткий списки, а победители объявляются на итоговой церемонии в Москве, которая проводится не позднее 25 ноября каждого года.

БРИКС — международное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к нему присоединилась ЮАР. С начала 2024 года членами БРИКС стали Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран, а в начале 2025 года — Индонезия.



Ариана Ранцева