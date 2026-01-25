НИПТ включили в систему ОМС с 2026 года

Неинвазивное пренатальное тестирование стало частью программы госгарантий бесплатной медицинской помощи

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), применяемый для выявления синдромов Дауна, Эдвардса, Патау и других хромосомных патологий плода, включен в систему обязательного медицинского страхования. Это предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год, пишет ТАСС.

Дородовая диагностика нарушений развития плода была предусмотрена и ранее, однако в программе, вступающей в силу с 2026 года, формулировка уточнена. В перечень бесплатной медицинской помощи включено «неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери)».

В Министерстве здравоохранения ранее разъясняли, что НИПТ по ОМС смогут пройти беременные женщины со средним или высоким риском рождения ребенка с хромосомными аномалиями.

НИПТ представляет собой метод скрининга, основанный на анализе внеклеточной ДНК плода, циркулирующей в крови матери. Исследование проводится путем забора венозной крови и не требует инвазивного вмешательства. Это отличает его от методов дородовой диагностики, при которых выполняется прокол, в том числе для забора околоплодной жидкости, что связано с небольшим риском осложнений и применяется только по медицинским показаниям.

Ранее пройти НИПТ можно было только на платной основе. В последние годы в отдельных регионах, включая Москву, тестирование бесплатно проводилось женщинам с высоким риском выявления патологий развития плода.

Стоимость НИПТ в коммерческих медицинских организациях может достигать 50 тыс. рублей в зависимости от объема исследования и лаборатории. Тест проводится начиная с 10-й недели беременности и позволяет выявлять хромосомные патологии с точностью до 99,9%, дополняя или в ряде случаев заменяя традиционные методы скрининга.

