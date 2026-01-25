Юрист напомнил о штрафах для владельцев дачных участков

КоАП РФ предусматривает наказания за мусор, самозахват земли, сорняки и незаконные подключения

Фото: Реальное время

КоАП РФ предусматривает несколько составов административных правонарушений, которые регулярно применяются к владельцам дачных участков, рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Размер штрафов варьируется от 300 рублей до десятков тысяч рублей, пишет RT.

По его словам, за складирование мусора на участке может применяться статья 8.2 КоАП РФ о нарушении требований обращения с отходами. Для граждан штраф составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. В случае загрязнения почвы возможна дополнительная ответственность по статье 8.6 со штрафами от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Самовольный захват земли подпадает под статью 7.1 КоАП РФ. Если кадастровая стоимость участка определена, штраф составляет 1—1,5% от нее, но не менее 5 тыс. рублей. При отсутствии кадастровой оценки сумма штрафа варьируется от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Ответственность также предусмотрена за использование участка не по целевому назначению. В соответствии со статьей 8.8 КоАП РФ, штраф составляет 0,5—1% кадастровой стоимости, минимум 10 тыс. рублей. За неиспользование участка в установленный срок предусмотрен штраф в размере 1—1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тыс. рублей.

Русяев отметил, что наказание возможно и за сорняки. На федеральном уровне статья 10.1 КоАП РФ предусматривает предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей, однако в регионах могут действовать дополнительные нормы, в том числе в отношении борщевика.

Кроме того, ответственность предусмотрена за использование скважины без лицензии. По статье 7.3 штраф составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Самовольная врезка в водопровод или канализацию по статье 7.20 наказывается штрафом от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Аналогичные суммы предусмотрены по статье 7.19 за незаконное подключение к электричеству, газу или теплу, при повторном нарушении штраф может достигать 30 тыс. рублей.

Ариана Ранцева