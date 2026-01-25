Власти планируют изменить порядок перерасчета платы за ЖКХ

Речь идет о снижении начислений при превышении допустимых перерывов в подаче коммунальных услуг

Фото: Артем Дергунов

Власти РФ планируют упростить порядок перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги при перебоях в их предоставлении. Об этом пишет ТАСС.

Из документа следует, что изменения касаются случаев предоставления коммунальных ресурсов ненадлежащего качества либо с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Предполагается, что перерасчет платы может проводиться в том числе в беззаявительном порядке — на основании данных приборов учета, которые фиксируют отклонения от нормативных параметров.

Согласно плану по реализации национальной модели ведения бизнеса, к сентябрю 2026 года в правительство должен быть представлен доклад по этому вопросу. При необходимости к февралю 2028 года планируется подготовка нового нормативного правового акта в сфере ЖКХ.

В документе уточняется, что при перебоях в электроснабжении, газоснабжении, отоплении, а также горячем и холодном водоснабжении размер ежемесячной платы за коммунальную услугу подлежит снижению на 0,15% за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва.

В настоящее время действующее законодательство предусматривает заявительный порядок перерасчета. Для его получения потребителю необходимо зафиксировать факт ненадлежащего оказания услуги, обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, составить акт с участием представителя управляющей компании и соседей, а также направить письменное заявление в управляющую или ресурсоснабжающую организацию.

Ариана Ранцева