С 2026 года в колледжах России могут ограничить число платных мест

Эксперты предупреждают, что введение ограничений может негативно сказаться на финансовом положении колледжей

Фото: Динар Фатыхов

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко рассказала «Известиям» о подготовке нового законопроекта, который ограничит количество платных мест в средних профессиональных учебных заведениях. Документ планируется внести в нижнюю палату парламента до завершения текущей сессии.

Законопроект будет разработан по аналогии с существующим законом об ограничении платных мест в высших учебных заведениях. По словам парламентария, необходимость такого регулирования обусловлена тем, что в некоторых направлениях подготовки доля платных студентов достигает 80%. Особенно это касается юридической сферы.

Эксперты предупреждают, что введение ограничений может негативно сказаться на финансовом положении колледжей. Кроме того, существует риск того, что часть абитуриентов будет вынуждена рассматривать возможность получения образования за рубежом. Это может привести к дополнительной потере квалифицированных кадров для российской экономики.



Наталья Жирнова