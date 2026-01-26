В январе на сетях водоснабжения Казани произошла 61 авария

Половину аварий устранили без отключения водоснабжения, заявил глава МУП «Водоканал»

Фото: Динар Фатыхов

С 1 по 23 января в Казани на сетях водоснабжения произошла 61 авария. Это «соответствует средним цифрам аварийности прошлых годов», рассказал на «деловом понедельнике» директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков.

По его словам, 50% аварий устранили без отключения водоснабжения. «Там, где отключение потребовалось, сроки не превышали нормативных требований», — заявил докладчик.

Первую крупную аварию зафиксировали 8 января по улице Четаева, 14. Прорыв произошел на аварийном участке водопровода 1990 года постройки.

— Оперативно устранить аварию не удалось, так как этому препятствовали припаркованные автомобили. 11 января к месту аварии был обеспечен полный доступ, ее устранили, — сказал Абдулхаков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще одна крупная авария произошла 19 января на проспекте Победы. Прорыв также случился на аварийном участке водопровода 1976 года постройки. Вода разлилась на проезжую часть в районе перекрестка улицы Зорге. На время устранения водоснабжения не было 12 часов в восьми многоквартирных домах и двух административных зданиях.

Не все происшествия были связаны с аварийным состоянием водопровода, добавил докладчик. На сетях водоотведения в этом году зафиксировали шесть аварий — на четыре меньше, чем годом ранее.

Напомним, 23 января на ул. Вишневского образовалась пробка в результате аварии на объекте Казанских тепловых сетей.

Галия Гарфиуллина