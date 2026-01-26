Новости общества

Сегодня утром в Татарстане ожидается до -32 градусов

07:00, 26.01.2026

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер переменных направлений 2—7 м/с. Утром ожидается от -23 до -28 градусов, при прояснениях до -32 градусов. Днем температура составит от -15 до -20 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина

