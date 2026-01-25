Американский скалолаз покорил Тайбэй 101 без страховки

Восхождение на небоскреб высотой 500 метров транслировалось в прямом эфире

Американский скалолаз Алекс Хоннольд в воскресенье совершил подъем на 500-метровый небоскреб Тайбэй 101 в Тайване без использования страховки, пишет «Интерфакс».

Восхождение заняло 1 час 32 минуты. Прямая трансляция подъема велась на платформе Netflix. На вершине спортсмена встретила его жена.

Изначально старт был запланирован на утро субботы по местному времени, однако из-за неблагоприятных погодных условий подъем перенесли на сутки.

Как отмечает CNN, Тайбэй 101 ранее уже покоряли другие альпинисты. Так, в 2004 году на здание поднялся французский скалолаз Ален Робер, известный под прозвищем Человек-паук. При этом Хоннольд стал первым, кто совершил подъем на небоскреб без страховки.





Ариана Ранцева