Импорт косметики из Китая в Россию вырос до рекордных $155,2 млн

По итогам 2025 года поставки увеличились на 36,7%, Россия заняла пятое место среди покупателей

Поставки косметики из Китая в Россию по итогам прошлого года увеличились примерно на треть и достигли рекордного уровня. Это позволило России занять пятое место среди крупнейших импортеров китайской косметической продукции, следует из подсчетов РИА «Новости» на основе данных китайской статистической службы.

Согласно представленным данным, в 2025 году экспорт декоративной и уходовой косметики из КНР в Россию вырос на 36,7% и составил 155,2 млн долларов, что стало максимальным показателем за весь период двусторонней торговли.

В рейтинге крупнейших покупателей китайской косметики Россия поднялась на пятое место с восьмого годом ранее. В первую пятерку также вошли США с объемом закупок на 942,5 млн долларов, Великобритания — на 305,3 млн, Индонезия — на 291,5 млн и Нидерланды — на 159,4 млн долларов.

Наибольший объем поставок в Россию пришелся на уходовую косметику — 86,1 млн долларов. Средства для макияжа губ были импортированы на 26,4 млн долларов, для глаз — на 25,8 млн, пудры — на 14,2 млн, продукция для маникюра и педикюра — на 2,7 млн долларов.

За год Китай наиболее значительно увеличил поставки в Россию уходовой косметики — в 1,6 раза, пудр — в 1,5 раза, а средств для макияжа губ — на треть. При этом экспорт средств для ногтей сократился на 44%, а косметики для глаз — на 4%.

Ариана Ранцева