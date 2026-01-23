Студенты из Казани тратят в среднем 43 тысячи рублей в месяц
Основные статьи расходов — продукты и жилье
В среднем студенты казанских вузов тратят 43 тыс. в месяц. Таковы результаты исследования «Авито».
В основном студенты тратят деньги на продукты (57%), транспорт (55%) и жилье (31%). Также среди ощутимых статей расходов — кафе и готовая еда (27%), техника и софт для учебы (16%), одежда и обувь (5%) и развлечения (5%).
При этом почти каждый второй из опрошенных студентов (42%) тратит до 30 тыс. рублей в месяц. Еще у 35% уходит 30 тыс. — 60 тыс. рублей. Еще 15% расходуют 60 тыс. — 100 тыс. рублей, а 8% опрошенных — больше 100 тыс.
Ранее сообщалось, что больше трети казанцев экономят на развлечениях.
