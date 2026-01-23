Алиханов и Решетников посетили «Казанькомпрессормаш» и технопарк «Искра-Волга» в Зеленодольске

Также членам делегации показали возможности компании «Промэнерго»

Глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минэкономразвития Максим Решетников вместе с премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным посетили площадки «Казанькомпрессормаша» и технопарк «Искра-Волга» в Зеленодольске.

Как сообщает пресс-служба раиса Татарстана, в «Казанькомпрессормаше» гостям показали будущие производственные площади и обсудили ход изготовления криогенных компрессоров отпарного газа, а также компрессоров смешанного хладагента мощностью до 130 МВт. Это оборудование предназначено для технологий крупнотоннажного производства СПГ и напрямую связано с развитием российской газохимии.

В технопарке гости посетили площадку компании «СКАТ», где выпускают кабельную арматуру. Отметим, что только на данном предприятии производится полная линейка продукции для кабелей напряжением от 0,4 до 500 кВ. Также членам делегации показали возможности компании «Промэнерго», где делают интеллектуальные приборы учета энергоресурсов.

Технопарк «Искра-Волга» объединяет резидентов в сфере энергетики и электротехники и играет стратегическую роль в отрасли. За последние четыре года его резиденты получили господдержку в сумме 881,9 млн рублей.

Никита Егоров