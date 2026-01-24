В России к предстоящим праздникам вырастет спрос на подработку

В новогодние каникулы, например, жители Татарстана, шли работать мерчендайзерами

Фото: Мария Зверева

В России в предстоящие праздники вырастет спрос на подработку. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.

— Спрос на подработку к февральским, мартовским и майским праздникам с высокой вероятностью продолжит расти. Среди причин, которые будут стимулировать и работодателей, и соискателей выходить на рынок временной занятости: длинные выходные и сокращенные рабочие недели, инфляция и дефицит кадров, — сказал изданию эксперт.

Он отметил, что в минувшие новогодние каникулы, например, жители Татарстана шли работать мерчендайзерами — количество откликов на эту вакансию увеличилось вдвое год к году.

Никита Егоров