Сегодня утром в Татарстане ожидается до -35 градусов

Днем температура составит от -18 до -23 градусов

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер переменных направлений 3—8 м/с. Утром ожидается от -25 до -30 градусов, при прояснениях до -35 градусов. Днем температура составит от -18 до -23 градусов. На дорогах гололедица.



Галия Гарифуллина