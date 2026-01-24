Сегодня утром в Татарстане ожидается до -35 градусов
Днем температура составит от -18 до -23 градусов
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер переменных направлений 3—8 м/с. Утром ожидается от -25 до -30 градусов, при прояснениях до -35 градусов. Днем температура составит от -18 до -23 градусов. На дорогах гололедица.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».