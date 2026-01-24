Названы регионы России с самым большим числом погибших в ДТП

Фото: Реальное время

В Туве зафиксировали самый высокий уровень погибших в ДТП, а именно 32,7 человека на 100 тыс. населения по итогам 2025 года. Это втрое выше, чем в среднем по России (9,5 погибшего на 100 тыс. человек населения), пишет РИА «Новости».

Также высокий уровень погибших в авариях наблюдается на Алтае (22 погибших на 100 тыс.), в Орловской области (20,1) и Еврейской автономной области (20,07).

Наименьше количество погибших — в Москве (2,2). На втором месте — Ненецкий автономный округ (2,3), а на третьем — Санкт-Петербург (2,6).

В целом в России в 2025 году в ДТП погибло больше 13,9 тыс. человек.

Никита Егоров