Сегодня утром в Татарстане ожидается до -33 градусов
Днем температура составит от -17 до -22 градусов
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер переменных направлений 2—7 м/с. Уром ожидается от -24 до -29 градусов, при прояснениях до -33 градусов. Днем температура составит от -17 до -22 градусов. На дорогах гололедица.
