Новости общества

15:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня утром в Татарстане ожидается до -33 градусов

07:00, 25.01.2026

Днем температура составит от -17 до -22 градусов

Сегодня утром в Татарстане ожидается до -33 градусов
Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер переменных направлений 2—7 м/с. Уром ожидается от -24 до -29 градусов, при прояснениях до -33 градусов. Днем температура составит от -17 до -22 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также