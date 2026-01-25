Сегодня утром в Татарстане ожидается до -33 градусов

Днем температура составит от -17 до -22 градусов

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер переменных направлений 2—7 м/с. Уром ожидается от -24 до -29 градусов, при прояснениях до -33 градусов. Днем температура составит от -17 до -22 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина