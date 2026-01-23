Два вуза Татарстана вошли в топ-10 рейтинга Times Higher Education в России

Так, Иннополис получил самый высокий в России балл за показатель «Международные связи»

Фото: Михаил Захаров

Иннополис и КФУ заняли шестое и седьмое места соответственно в предметном рейтинге по компьютерным наукам британского издания Times Higher Education (THE) на начало 2026 года.

Иннополис получил самый высокий в России балл (73,1) за показатель «Международные связи» (по доле студентов-иностранцев и зарубежных сотрудников, а также по числу научных публикаций с зарубежными соавторами). КФУ получил 56 баллов по данному критерию. При этом бывший КГУ стал лидером среди вузов России в рейтинге по соотношению числа женщин и мужчин (66% к 34%). Для сравнения: в Иннополисе женщин числится только 19%.

Также КФУ занял четвертое место по качеству исследований (итоговый балл университета — 43,8). На пятом месте по данному показателю — ВШЭ (41,9), а на шестом — Иннополис (40,7).

Всего в рейтинг издания по компьютерным наукам вошли более 1,1 тыс. университетов из 84 стран. Из них 29 — российские вузы. Эксперты при составлении топа оценивали 18 показателей, в том числе специфику IT-дисциплин.

Никита Егоров