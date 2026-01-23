Мировой суд оштрафовал «Ситилинк» за некачественный холодильник в пользу татарстанца

За два года после покупки холодильник неоднократно ремонтировали

Фото: Максим Платонов

Мировой суд взыскал с интернет-магазина «Ситилинк» почти 118 тыс. рублей. В эту сумму вошли стоимость некачественного холодильника, который купил на маркетплейсе житель Татарстана, а также неустойка, компенсация морального вреда и штраф, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее житель Чистополя обратился в местный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Татарстану с жалобой на некачественный холодильник. По его словам, он купил товар в 2023 году в магазине «Ситилинк», но в течение двух лет холодильник неоднократно ремонтировали, а затем после очередного ремонта товар ему и вовсе не вернули.

Сначала покупатель долго вел переговоры с продавцом по поводу возврата, но диалоги не привели к результату. Тогда татарстанец обратился к юристам, а позже сотрудники Роспотребнадзора обратились с иском в мировой суд.

Судья, изучив дело, иск удовлетворил.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в пять раз выросло число закрытых объектов.



Никита Егоров