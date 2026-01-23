Финляндия вернет своих офицеров из Гренландии вслед за Норвегией и Германией

Ранее Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты не будут использовать военную силу для установления контроля над островом

Миссия финских офицеров связи в Гренландии официально завершена: в ближайшие дни военные вернутся на родину. Как сообщает портал Yle, Хельсинки принял решение о выводе персонала вслед за аналогичными шагами Германии, Нидерландов и Норвегии.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты не будут использовать военную силу для установления контроля над Гренландией. Кроме того, президент отказался от планов по введению дополнительных 10-процентных таможенных пошлин в отношении восьми стран, направивших своих военных на остров.

Напомним, Финляндия направила двух офицеров неделю назад в ответ на запрос Дании для участия в учениях Arctic Endurance. Ранее о возвращении своих штабных офицеров заявила и Норвегия. Пресс-секретарь норвежских вооруженных сил Стина Барклай Гаасланд пояснила, что целью миссии была оценка возможностей сотрудничества для укрепления безопасности в Арктике. В Берлине, чьи военные покинули остров первыми, кратко отметили, что миссия прошла в строгом соответствии с планом.

Рената Валеева