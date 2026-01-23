Похищенного в Красноярске подростка нашли живым: он находился в арендованной квартире

Ранее отец получил сообщение о похищении ребенка с требованием выплатить $350 тыс. за его возвращение

Фото: Реальное время

В Красноярске успешно завершились поиски 14‑летнего подростка, которого накануне похитили с требованием выкупа. По информации официального представителя МВД Ирины Волк, мальчик найден живым — он находился в арендованной квартире вместе с девушкой.

История началась вечером четверга, когда отец подростка, вернувшись домой, не обнаружил сына. Одновременно мужчина заметил пропажу 3 млн рублей из сейфа. В тот же день в мессенджере он получил сообщение о похищении ребенка с требованием выплатить $350 тыс. за его возвращение. К посланию прилагалось видеообращение самого подростка, в котором он просил выполнить условия похитителей.

После обращения отца в полицию было возбуждено уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего, совершенном группой лиц из корыстных побуждений. К поискам подключились волонтеры и правоохранительные органы.

В ходе расследования:

установлена личность таксиста, который перевозил мальчика и сопровождавшую его женщину;

выяснено, что таксист доставил пассажиров к одному из жилых домов Красноярска;

личность и возраст женщины, находившейся в машине с подростком, пока не установлены — она скрывала лицо под капюшоном.

Следствие не исключает версию мошенничества в рамках расследуемого уголовного дела. При этом отец мальчика, Андрей Капля, заявил, что похищение не связано с его бизнесом и ранее никаких угроз в его адрес не поступало.



Рената Валеева