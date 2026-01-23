Минобороны заявило об освобождении Симиновки в Харьковской области
Параллельно российские силы продолжают продвижение на донецком направлении
Российские войска установили контроль над населенным пунктом Симиновка в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, населенный пункт был занят в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» в течение последней недели.
Напомним, 19 января подразделения группировки войск «Центр» успешно завершили операцию по освобождению села Новопавловка в Донецкой Народной Республике.
