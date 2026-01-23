Новости общества

16:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны заявило об освобождении Симиновки в Харьковской области

12:33, 23.01.2026

Параллельно российские силы продолжают продвижение на донецком направлении

Минобороны заявило об освобождении Симиновки в Харьковской области
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Симиновка в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, населенный пункт был занят в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» в течение последней недели.

Параллельно российские силы продолжают продвижение на донецком направлении.

Напомним, 19 января подразделения группировки войск «Центр» успешно завершили операцию по освобождению села Новопавловка в Донецкой Народной Республике.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также