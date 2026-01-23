В Татарстане определили даты проведения Сабантуя и Каравона в 2026 году

Празднование Сабантуя в сельских населенных пунктах и районных центрах Татарстана пройдет 6 и 7 июня

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о датах проведения главных народных праздников республики в 2026 году. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале руководителя региона.

Согласно указам, празднование Сабантуя в сельских населенных пунктах и районных центрах Татарстана пройдет 6 и 7 июня. В Набережных Челнах праздник плуга отметят в следующую субботу — 13 июня, а завершится череда торжеств в Казани 20 июня.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также утверждена дата проведения русского народного праздника Каравон. В 2026 году он состоится 23 мая. Местом проведения традиционно станет село Никольское Лаишевского района. Напомним, в прошлом году праздник посетил Минниханов, приняв участие в народных играх и хороводах.

Рената Валеева