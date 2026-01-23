В Госдуму внесли законопроект о маркировке роботизированных звонков

Это, по мнению депутатов, позволит снизить эффективность мошеннических схем

Фото: Анастасия Фартыгина

В пятницу, 23 января, в Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту граждан от телефонного мошенничества с использованием автоматизированных систем обзвона. Инициативу подготовила группа депутатов партии «Справедливая Россия» во главе с замруководителя фракции Дмитрием Гусевым, пишет ТАСС.

Авторы документа обращают внимание на масштабность проблемы: в последние годы синтезированная речь при массовых телефонных вызовах стала одним из ключевых инструментов мошенников в России. Злоумышленники активно используют роботизированные системы, имитирующие человеческий голос, чтобы ввести абонентов в заблуждение и выманить личные данные или денежные средства.

Законопроект предлагает установить четкое требование к звуковому сопровождению автоматизированных звонков. Согласно инициативе, оно должно:

быть явно отличимо от человеческой речи;

не создавать впечатления общения с живым собеседником;

содержать явные акустические маркеры синтезированного происхождения.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

К таким маркерам относятся:

характерная робототехническая монотонность;

искусственность интонаций;

отсутствие естественных вариаций голоса.

Цель предлагаемых мер — обеспечить однозначное понимание абонентом того, что он общается не с человеком, а с автоматической системой. Это, по мнению депутатов, позволит снизить эффективность мошеннических схем и защитить граждан от обмана.

Рената Валеева