В Госдуму внесли законопроект о маркировке роботизированных звонков
Это, по мнению депутатов, позволит снизить эффективность мошеннических схем
В пятницу, 23 января, в Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту граждан от телефонного мошенничества с использованием автоматизированных систем обзвона. Инициативу подготовила группа депутатов партии «Справедливая Россия» во главе с замруководителя фракции Дмитрием Гусевым, пишет ТАСС.
Авторы документа обращают внимание на масштабность проблемы: в последние годы синтезированная речь при массовых телефонных вызовах стала одним из ключевых инструментов мошенников в России. Злоумышленники активно используют роботизированные системы, имитирующие человеческий голос, чтобы ввести абонентов в заблуждение и выманить личные данные или денежные средства.
Законопроект предлагает установить четкое требование к звуковому сопровождению автоматизированных звонков. Согласно инициативе, оно должно:
- быть явно отличимо от человеческой речи;
- не создавать впечатления общения с живым собеседником;
- содержать явные акустические маркеры синтезированного происхождения.
К таким маркерам относятся:
- характерная робототехническая монотонность;
- искусственность интонаций;
- отсутствие естественных вариаций голоса.
Цель предлагаемых мер — обеспечить однозначное понимание абонентом того, что он общается не с человеком, а с автоматической системой. Это, по мнению депутатов, позволит снизить эффективность мошеннических схем и защитить граждан от обмана.
