В Ново‑Савиновском районе Казани на сутки отключат воду: список адресов

Под полное отключение попадают 39 многоквартирных домов

В Ново‑Савиновском районе Казани в связи с плановыми работами по замене запорной арматуры на сетях водопровода будет временно прекращена подача воды. Ограничения вступят в силу с 09.00 27 января и продлятся до 12:00 28 января. Об этом сообщили в МУП «Водоканале».

Под полное отключение попадают многоквартирные дома (всего 39 зданий) и три социальных учреждения. Вода будет недоступна по следующим адресам:

улица Воровского: дома 1, 3, 3/2, 3а, 5, 5к1, 5к2, 7, 9а, 15вк1, 32а, 67а, 67ак1, 67б, 83, 83а, 83б;

улица Гагарина: дома 2/91, 2а, 4а, 6а, 8а, 10а, 12а, 12б;

улица Короленко: дома 54, 54ак.1, 56, 56а, 58, 58а, 58г, 58/1, 58/2, 58/4, 58/10, 58 к4, к6, к41, к51, к55, к58, к68, 91/2, 93, 93а, 95, 97, 97а, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113;

улица Октябрьская: дома 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30к1, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46.

Кроме того, в ряде домов возможно понижение давления в водопроводной сети. Это затронет следующие адреса:

улица Восстания: дома 2/81, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8а/1, 8ак1, 10, 12, 12а, 12а/1, 12ак1, 12б, 14/4;

улица Гагарина: дома 4, 6, 8, 10, 12, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59а, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65а, 65б, 65в, 67, 69, 71, 73/14;

улица Голубятникова: дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11ак1, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 25/2;

улица Короленко: дома 32, 34, 36, 36г/1, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а, 54а, 81/2, 83, 85, 85а, 87, 87а, 87б, 89;

улица Октябрьская: дома 4/14, 8, 10, 10а, 10г/16, 12, 14/73;

улица Ярослава Гашека: дома 1, 2/25, 3, 4, 5, 6/13, 7, 7к1, 7к2, 7а, 9а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а.

Для жителей, оставшихся без воды, организована подача воды автоцистернами. Чтобы заказать доставку, необходимо позвонить в аварийно‑диспетчерскую службу по телефону 231‑62‑60.

