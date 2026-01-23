Казань попала в топ городов, где запрашивают самые большие суммы кредитов

Фото: Максим Платонов

Жители Казани в среднем запрашивали 738 тыс. рублей по кредитам в 2025 году. Это одна из самых высоких запрашиваемых сумм среди крупных городов России, пишет РБК.

Самые высокие суммы по кредиту просили выдать жители Москвы (945 тыс. рублей в среднем). На втором месте — Санкт-Петербург (787 тыс.), а на третьем — столица Татарстана.

В топ-5 городов по данному показателю также попали Краснодар (720 тыс.) и Екатеринбург (696 тыс.). На 6—10-х местах этого рейтинга расположились Уфа (654 тыс.), Самара (644 тыс.), Тюмень (642 тыс.), Ростов-на-Дону (665 тыс.) и Новосибирск (606 тысяч).

В Челябинске жители в среднем запрашивают кредит в 599 тыс. рублей, в Красноярске — 594 тыс., в Перми — 628 тыс., в Иркутске — 604 тыс., а в Омске — 522 тысячи.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ‑5 по объемам автокредитования в 2025 году.

Никита Егоров