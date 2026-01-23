Сегодня в Татарстане похолодает до -25 градусов
Будет переменная облачность, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-восточный 4—9 м/с. Днем температура составит от -15 до -20 градусов, в северных районах до -25 градусов. На дорогах гололедица.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».