Сегодня в Татарстане похолодает до -25 градусов

07:00, 23.01.2026

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный 4—9 м/с. Днем температура составит от -15 до -20 градусов, в северных районах до -25 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина

