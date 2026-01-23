США хотят переписать соглашение о военном присутствии в Гренландии

В настоящее время на острове функционирует лишь база Космических сил США Питуффик

США намерены пересмотреть оборонное соглашение с Данией от 1951 года, регулирующее военное присутствие американских сил в Гренландии. Вашингтон стремится убрать все ограничения, в том числе требование консультироваться с Копенгагеном перед внесением «существенных изменений» в военные операции или объекты на острове. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Документ 1951 года — ключевой правовой фундамент, позволяющий США открывать и поддерживать военные базы в Гренландии в рамках системы коллективной обороны НАТО. При этом соглашение:

подтверждает суверенитет Дании над Гренландией;

обязывает США уважать датскую юрисдикцию (дополнительно закреплено в 2004 году);

требует от Вашингтона консультаций с Данией и Гренландией перед любыми значительными изменениями в военном присутствии.

скриншот с сайта Яндекс.карты

По данным Bloomberg, главная цель американской стороны — отмена любых ограничений, которые накладывает соглашение. Это соответствует требованиям президента Дональда Трампа, который с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года неоднократно заявлял, что Гренландия «абсолютно необходима» для национальной безопасности США.

Хотя Трамп ранее не исключал силового сценария установления контроля над островом, 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что военная сила применяться не будет.



После переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп объявил о формировании основы будущего соглашения по Гренландии и Арктическому региону в целом.

По информации The New York Times (со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом переговоров), Дания может пойти на компромисс и передать США небольшую территорию острова под новые военные базы.



Рената Валеева