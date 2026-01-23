США хотят переписать соглашение о военном присутствии в Гренландии
В настоящее время на острове функционирует лишь база Космических сил США Питуффик
США намерены пересмотреть оборонное соглашение с Данией от 1951 года, регулирующее военное присутствие американских сил в Гренландии. Вашингтон стремится убрать все ограничения, в том числе требование консультироваться с Копенгагеном перед внесением «существенных изменений» в военные операции или объекты на острове. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Документ 1951 года — ключевой правовой фундамент, позволяющий США открывать и поддерживать военные базы в Гренландии в рамках системы коллективной обороны НАТО. При этом соглашение:
- подтверждает суверенитет Дании над Гренландией;
- обязывает США уважать датскую юрисдикцию (дополнительно закреплено в 2004 году);
- требует от Вашингтона консультаций с Данией и Гренландией перед любыми значительными изменениями в военном присутствии.
В настоящее время на острове функционирует лишь база Космических сил США Питуффик.
По данным Bloomberg, главная цель американской стороны — отмена любых ограничений, которые накладывает соглашение. Это соответствует требованиям президента Дональда Трампа, который с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года неоднократно заявлял, что Гренландия «абсолютно необходима» для национальной безопасности США.
Хотя Трамп ранее не исключал силового сценария установления контроля над островом, 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что военная сила применяться не будет.
После переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп объявил о формировании основы будущего соглашения по Гренландии и Арктическому региону в целом.
По информации The New York Times (со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом переговоров), Дания может пойти на компромисс и передать США небольшую территорию острова под новые военные базы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».