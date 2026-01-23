Евросоюз направил первые 10 млн евро на создание спецтрибунала по Украине

К работе смогут присоединиться как государства — члены Совета Европы, так и страны, не входящие в эту организацию

Фото: Реальное время

Евросоюз выделил первый транш в размере 10 млн евро на формирование специального трибунала, целью которого заявлено судебное преследование российского руководства за роль в боевых действиях на Украине. Глава европейской дипломатии Кая Каллас официально подтвердила подписание контракта с Советом Европы, отметив, что данные средства направлены на реализацию принципа ответственности в международном поле.

Согласно заявлению генсекретаря Совета Европы Алена Берсе, подготовительный этап, начавшийся в октябре 2025 года, включает развертывание группы экспертов для разработки правовых инструментов, создания необходимой инфраструктуры и найма персонала. Правовой основой для этих действий послужило соглашение о создании «специального трибунала по преступлению агрессии», подписанное Киевом и Советом Европы в июле 2025 года.

Организационная структура будущего органа предполагает инклюзивный формат управления, при котором к работе трибунала смогут присоединиться как государства — члены Совета Европы, так и страны, не входящие в эту организацию.

Ранее под эгидой Совета Европы в Гааге уже был запущен Реестр ущерба для Украины, предназначенный для фиксации и документального подтверждения требований о возмещении убытков.

Рената Валеева