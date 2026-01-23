Минобрнауки: изменения вступительных испытаний затронут лишь 10% специальностей

Изменения носят выборочный характер и в ряде случаев сохраняют преемственность с прежними нормами

Минобрнауки России уточнило масштаб изменений в перечне вступительных испытаний для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. По данным ведомства, корректировки затронут лишь 10% специальностей и направлений подготовки высшего образования. Об этом ТАСС сообщили в пресс‑службе министерства.



Приказ Минобрнауки о внесении изменений в перечень вступительных испытаний был утвержден и официально опубликован в ноябре 2025 года. Перед этим, с 21 по 28 октября 2025 года, проект документа прошел этап общественного обсуждения. За этот период министерство получило 41 предложение, все они были рассмотрены.



По информации ведомства, изменения носят выборочный характер и в ряде случаев сохраняют преемственность с прежними нормами. Ключевые нововведения:

по 25 инженерным специальностям с 2026 года физика становится обязательным экзаменом. Ранее вузы могли выбирать между математикой и физикой;

по ряду специальностей вузы теперь вправе устанавливать вступительное испытание по обществознанию или истории (ранее допускалось только обществознание).

В министерстве подчеркнули, что ведут постоянный мониторинг ситуации. По данным ведомства, российские вузы уже начали заблаговременно информировать абитуриентов о новых правилах.

Ранее Минобрнауки России не поддержало идею ввести прием в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех.



