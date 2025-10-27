В Татарстане владельца теплохода оштрафовали за нарушения противопожарной безопасности

Общая сумма назначенных штрафов составила 37 тыс. рублей

Судовладелец пассажирского теплохода «Мария Ермолова» в Татарстане привлечен к административной ответственности за выявленные нарушения противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Проверка Татарской транспортной прокуратуры была инициирована после обращения одного из пассажиров речного круиза, сообщили в ведомстве.

Установлено, что на теплоходе не соблюдались требования противопожарной безопасности при хранении горюче-смазочных материалов. Кроме того, резервуар для хранения холодной воды и само качество воды на камбузе не соответствовали установленным санитарно-эпидемиологическим нормативам.

По результатам проверки Татарский транспортный прокурор внес представление руководителю организации-судовладельца. По требованию прокуратуры, на судне были приняты организационные меры и выявленные нарушения оперативно устранены.

Директор организации судовладельца привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП (нарушение требований технических регламентов), ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности), а также ст. 6.5 и 6.6 КоАП РФ (нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и организации питания). Общая сумма назначенных штрафов составила 37 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина