Цена на золото впервые превысила $4,9 тыс. за унцию

Аналитики связывают рост с усилением геополитической и экономической неопределенности

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В четверг, 23 января, цена на золото достигла исторического максимума, впервые превысив отметку в $4 900 за тройскую унцию. Об этом пишет РИА «Новости».

По состоянию на 20.37 мск февральский фьючерс на золото на нью‑йоркской бирже Comex подорожал на $59,51 (1,24%) относительно предыдущего закрытия — до $4 897,1 за тройскую унцию. Незадолго до этого показатель преодолел рубеж в $4 900, обновив исторический максимум.

Одновременно наблюдается рост цен и на другие драгоценные металлы. Так, мартовский фьючерс на серебро увеличился на 2,38% — до $98,6 за унцию. В ходе торгов стоимость серебра также достигла нового пика, поднявшись до $99,19.

Аналитики связывают рекордный рост цен на золото с усилением геополитической и экономической неопределенности. Как отмечает Юйсюань Тан (Yuxuan Tang), руководитель отдела макростратегии в Азии в J.P. Morgan Private Bank, золото переживает устойчивую переоценку на фоне «появления трещин в основанном на правилах порядке, сложившемся после Второй мировой войны». По словам эксперта, инвесторы все чаще рассматривают золото как надежную защиту от трудно поддающихся количественной оценке рисков.

Среди факторов, влияющих на рыночные настроения, — развитие ситуации вокруг Гренландии. На форуме в Давосе президент США Дональд Трамп сообщил о обсуждении долгосрочной сделки по острову, охарактеризовав ее потенциальный срок действия как «вечность». Кроме того, Трамп заявил, что в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии.

Дополнительное давление на рынки оказывают вопросы, связанные с независимостью ФРС США. Полномочия главы регулятора Джерома Пауэлла истекают в мае. Ранее Трамп высказывал критику в адрес Пауэлла из‑за медленного снижения процентной ставки и призывал к его отставке, однако пока не предпринял соответствующих шагов, вероятно, учитывая риски для восприятия независимости ФРС.

Президент США анонсировал скорое объявление кандидата на пост главы регулятора. На прошлой неделе он намекнул на возможность назначения Кевина Хассета, руководителя национального экономического совета Белого дома.

Рената Валеева