Назван уровень дохода в Казани для одобрения рыночной ипотеки в 2026 году

Больше всего для одобрения рыночной ипотеки на однокомнатную квартиру нужно зарабатывать в Москве

Фото: Динар Фатыхов

На сегодняшний день в Казани для одобрения рыночной ипотеки (при ставке в 21%) на однушку нужно зарабатывать 161,2 тыс. рублей. Причем столица Татарстана оказалась среди девяти мегаполисов, где необходимый уровень дохода для получения данного кредита превысил 100 тыс. рублей, пишет РБК.

Больше для одобрения рыночной ипотеки на однокомнатную квартиру нужно зарабатывать в Москве (341,3 тыс.) и Санкт-Петербурге (194,4 тыс.). В других больших городах более скромные, чем в Казани, требования к доходу. Так, в Нижнем Новгороде они составили 125,6 тыс. рублей, в Екатеринбурге — 106,7 тыс., в Новосибирске и Ростове-на-Дону — 104,3 тыс.

При этом если рыночные ставки по ипотеке опустятся до 16% к концу 2026 года, то необходимый уровень дохода для одобрения жилищного кредита в Казани снизится до 126,1 тыс. рублей. Причем столица Татарстана останется в тройке городов, где данный показатель составляет выше 100 тыс. рублей.

Высокие требования к доходу при осуществлении прогноза также останутся в Москве (267,1 тыс.) и Санкт-Петербурге (152,1 тыс.). Однако во всех других городах-миллионниках данный уровень опустится ниже 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани платеж по ипотеке может снизиться почти на 22% в 2026 году, а именно с 96,7 тыс. до 75,7 тыс. рублей, если ставки по ипотеке опустятся с 21 до 16%.

Никита Егоров