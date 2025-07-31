Разрешение на хранение наградного оружия станет бессрочным в России

Закон также предусматривает возможность временного получения боевого стрелкового оружия и патронов к нему

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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий бессрочное действие разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, к боевому стрелковому и холодному оружию, предназначенному для решения боевых и оперативно-служебных задач, относится ручное либо входящее в состав вооружения боевой техники или стационарных боевых комплексов огнестрельное оружие калибром до 20 мм и холодное оружие.

Закон также предусматривает возможность временного получения боевого стрелкового оружия и патронов к нему для вооружения ведомственной охраны федеральными государственными органами, федеральными органами исполнительной власти, высшим исполнительным органом субъекта РФ — города федерального значения Москвы и организациями, имеющими право на создание ведомственной охраны. Это оружие будет использоваться для пресечения функционирования беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов, а также для содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка.

Использование этого оружия запрещено в целях, не предусмотренных законом «Об оружии», либо при получении уведомления Росгвардии о необходимости его сдачи. В указанных случаях оружие и патроны к нему подлежат сдаче в территориальный орган Росгвардии в течение двух недель.

Закон устанавливает сроки ввоза и вывоза гражданского и служебного оружия и патронов к нему:

для юридических лиц — на срок до шести месяцев или на срок проведения мероприятия, но не более шести месяцев;

для граждан — на срок до двух месяцев.

Реальное время / realnoevremya.ru

Документом также устанавливается пятилетний срок действия разрешения на хранение оружия и патронов, выдаваемого Росгвардией юридическим лицам, осуществляющим торговлю оружием.

Закон закрепляет возможность награждения боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием и гражданским огнестрельным оружием граждан РФ, достигших 21 года, прошедших либо проходящих военную службу, а также граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Боевым холодным оружием либо гражданским холодным клинковым оружием могут награждаться совершеннолетние россияне.

Закон устанавливает порядок передачи короткоствольного огнестрельного оружия с нарезным стволом, которым был награжден гражданин РФ, а в случае его смерти — наследником, юрлицу для производства списанного оружия на основе такого оружия, за исключением оружия, имеющего культурную ценность.

Рената Валеева