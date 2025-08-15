В Адыгее открыли памятник Герою Советского Союза Мусе Джалилю

В мероприятии приняла участие делегация из Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

В хуторе Политотдел Кошехабльского района Адыгеи открыли памятник Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю. Торжественная церемония прошла в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и собрала представителей татарской диаспоры, проживающей в этом районе.

В мероприятии приняла участие делегация из Татарстана во главе с вице-премьером республики Василем Шайхразиевым. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

— Гости приехали на открытие памятника Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю в хуторе Политотдел Кошехабльского района, где компактно проживает татарская диаспора. Решение об этом было принято на Окружном заседании татарских общественных организаций, прошедшем в Адыгее в начале года, и сегодня воплощено в жизнь, — написал Кумпилов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава Адыгеи отметил, что обсудил с представителями Татарстана вопросы сотрудничества в рамках культурного и делового обмена, подчеркнув, что опыт Татарстана в экономическом и культурном строительстве является важным примером для других регионов, включая Адыгею.

— Будем и дальше наращивать наше взаимодействие. Разумеется, важным элементом сближения регионов останутся и братские отношениями с жителями Татарстана, взаимные визиты творческих коллективов, ориентированность на сохранение межнационального и межконфессионального согласия, — добавил Кумпилов.

Оренбургская область, родина татарского и советского поэта Мусы Джалиля, станет местом съемок документального фильма, посвященного 120-летию со дня его рождения.



Рената Валеева