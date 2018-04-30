Беляков Владимир Геннадьевич

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», депутат Казанской городской думы

Родился 11 апреля 1970 года в г.Тетюши.

В 1996 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело»;

1996 – 2008 гг. – врач-интерн, врач травматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением ГУЗ «Нижнекамская городская больница № 2»;

2008 – 2009 гг. – заместитель генерального директора по медицинским вопросам ОАО «Больница скорой медицинской помощи»;

2009 – 2013 гг. – главный врач МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи № 1»;

С сентября 2013 года – главный врач ГАУЗ «Городская клиническая больница №16».

Награжден Благодарностью Президента Республики Татарстан в 2012г и в 2015г.; памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» в 2013г.; Знаком отличия «За безупречную службу Казани» в 2015г.

Кандидат медицинских наук.

Женат. Воспитывает сына и дочь.



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