Беляков Владимир Геннадьевич
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», депутат Казанской городской думы
Родился 11 апреля 1970 года в г.Тетюши.
В 1996 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело»;
1996 – 2008 гг. – врач-интерн, врач травматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением ГУЗ «Нижнекамская городская больница № 2»;
2008 – 2009 гг. – заместитель генерального директора по медицинским вопросам ОАО «Больница скорой медицинской помощи»;
2009 – 2013 гг. – главный врач МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи № 1»;
С сентября 2013 года – главный врач ГАУЗ «Городская клиническая больница №16».
Награжден Благодарностью Президента Республики Татарстан в 2012г и в 2015г.; памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» в 2013г.; Знаком отличия «За безупречную службу Казани» в 2015г.
Кандидат медицинских наук.
Женат. Воспитывает сына и дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: общественная приемная ВПП «Единая Россия» (ул.Восстания, 34)
- Телефон: +7 843 222 06 60
- Email: klinika.16@tatar.ru
Дата последнего обновления: 30.04.2018