Российская сеть OBI может сменить название на «Дом Ленты»

Предполагаемый ребрендинг, стоимость которого оценивается в 200 млн рублей, связан с переходом OBI в портфель «Севергрупп» Алексея Мордашова

Фото: скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Российская сеть магазинов товаров для дома OBI, после смены владельца, может быть переименована в «Дом Ленты». Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

Предполагаемый ребрендинг, стоимость которого оценивается в 200 млн рублей, связан с переходом OBI в портфель «Севергрупп» Алексея Мордашова. По информации издания, было принято решение о развитии компании в качестве суббренда продуктовой сети «Лента». ООО «ОБИ ФЦ» — головная структура российского OBI — уже зарегистрировала домены «Дом-Лента.РФ» и «Домлента.РФ».

OBI работает в России с 2003 года, специализируясь на продаже DIY-товаров. В настоящее время сеть управляет 26 магазинами. В 2024 году выручка OBI в России выросла на 4% и составила 24,6 млрд рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Необходимость смены названия перед российской сетью OBI возникла после выхода из бизнеса немецкой OBI GmbH в 2022 году. OBI GmbH в одностороннем порядке расторгла лицензионные соглашения и дала российской компании полгода на ребрендинг. Процесс затягивался из-за судебных разбирательств, но в марте этого года Арбитражный суд Москвы признал законным расторжение лицензионных договоров.

В процессе поиска нового названия ретейлер рассматривал различные варианты и зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки Domus, OBBI, HOBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI. Однако, как сообщает «Коммерсант», наиболее вероятным вариантом является именно «Дом Ленты».

Рената Валеева