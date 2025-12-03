Казанские врачи спасли жизнь пациенту с раком пищевода и донорским сердцем

В Республиканский клинический онкологический диспансер им. профессора М.З. Сигала поступил 45-летний пациент с диагнозом рак пищевода. Особенностью случая стало то, что несколько лет назад мужчине была проведена трансплантация сердца, что значительно усложняло проведение хирургического вмешательства, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Для предотвращения отторжения донорского органа пациент постоянно принимал иммуносупрессивные препараты, что повышало риски при любой операции. Однако врачи приняли решение провести хирургическое вмешательство, выбрав малоинвазивную методику. Через несколько небольших проколов специалисты удалили пораженный участок пищевода. Такой подход позволил не только устранить опухоль, но и минимизировать нагрузку на пересаженное сердце пациента.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам заведующего отделением диспансера Тома Шарапова, операция требовала идеального баланса между необходимостью радикального удаления опухоли и сохранением здоровья пересаженного органа. Известно, что операция завершилась успешно, и пациент был выписан домой.

Наталья Жирнова