В Казани появятся пункты приема новогодних елок
В Казани появятся специальные пункты приема новогодних елок «Елки-палки». Деревья превратят в щепу и используют в благоустройстве города, в том числе для мульчирования почвы и обсыпки дорожек, сообщает исполком.
Пункты приема будут работать в городе с 13 по 31 января по следующим адресам:
- ТЦ «Мега», проспект Победы, д. 141;
- ул. Разведчика Ахмерова, д. 7;
- проспект Альберта Камалеева, д. 1;
- ул. Космонавтов, д. 3;
- ул. Сибирский Тракт, д. 13;
- ул. Дорожная, д. 35;
- ул. Локаторная, д. 25б;
- ул. Советская, д. 18;
- сквер на улице Мира;
- ул. Азата Аббасова, д. 3;
- ул. Зорге, д. 77;
- ул. Сафиуллина, д. 21;
- ул. Роторная, д. 9;
- проспект Победы, д. 15, корп. 1;
- ул. Рихарда Зорге, д. 10;
- ул. Юлиуса Фучика, д. 143;
- ул. Аделя Кутуя, д. 8;
- ул. Дачная, д. 1;
- ул. Н. Назарбаева, д. 60;
- ул. Лаврентьева, д. 10;
- ул. Ленинградская, д. 27.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым