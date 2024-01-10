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В Казани появятся пункты приема новогодних елок

18:59, 10.01.2024

В Казани появятся специальные пункты приема новогодних елок «Елки-палки». Деревья превратят в щепу и используют в благоустройстве города, в том числе для мульчирования почвы и обсыпки дорожек, сообщает исполком.

Пункты приема будут работать в городе с 13 по 31 января по следующим адресам:

  • ТЦ «Мега», проспект Победы, д. 141;
  • ул. Разведчика Ахмерова, д. 7;
  • проспект Альберта Камалеева, д. 1;
  • ул. Космонавтов, д. 3;
  • ул. Сибирский Тракт, д. 13;
  • ул. Дорожная, д. 35;
  • ул. Локаторная, д. 25б;
  • ул. Советская, д. 18;
  • сквер на улице Мира;
  • ул. Азата Аббасова, д. 3;
  • ул. Зорге, д. 77;
  • ул. Сафиуллина, д. 21;
  • ул. Роторная, д. 9;
  • проспект Победы, д. 15, корп. 1;
  • ул. Рихарда Зорге, д. 10;
  • ул. Юлиуса Фучика, д. 143;
  • ул. Аделя Кутуя, д. 8;
  • ул. Дачная, д. 1;
  • ул. Н. Назарбаева, д. 60;
  • ул. Лаврентьева, д. 10;
  • ул. Ленинградская, д. 27.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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