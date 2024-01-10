В Казани появятся пункты приема новогодних елок

В Казани появятся специальные пункты приема новогодних елок «Елки-палки». Деревья превратят в щепу и используют в благоустройстве города, в том числе для мульчирования почвы и обсыпки дорожек, сообщает исполком.



Пункты приема будут работать в городе с 13 по 31 января по следующим адресам:

ТЦ «Мега», проспект Победы, д. 141;

ул. Разведчика Ахмерова, д. 7;

проспект Альберта Камалеева, д. 1;

ул. Космонавтов, д. 3;

ул. Сибирский Тракт, д. 13;

ул. Дорожная, д. 35;

ул. Локаторная, д. 25б;

ул. Советская, д. 18;

сквер на улице Мира;

ул. Азата Аббасова, д. 3;

ул. Зорге, д. 77;

ул. Сафиуллина, д. 21;

ул. Роторная, д. 9;

проспект Победы, д. 15, корп. 1;

ул. Рихарда Зорге, д. 10;

ул. Юлиуса Фучика, д. 143;

ул. Аделя Кутуя, д. 8;

ул. Дачная, д. 1;

ул. Н. Назарбаева, д. 60;

ул. Лаврентьева, д. 10;

ул. Ленинградская, д. 27.



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Маргарита Головатенко