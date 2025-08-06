«Красное и Белое» оспорит решение о приостановлении лицензии в Вологодской области

Компания приостановила продажу алкоголя в 58 магазинах Вологодской области с 25 июля

Фото: Мария Зверева

Юрлицо ООО «Альфа-М», представляющее торговую сеть «Красное и Белое», обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к Минэкономразвития региона. Компания требует признать незаконным и отменить приказ о приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкоголя в регионе, пишет ТАСС.

Согласно материалам суда, заявление было зарегистрировано 29 июля и принято к производству 30 июля. Предварительное судебное заседание назначено на 26 августа.

Иск подан на фоне сообщений о том, что сеть «Красное и Белое» покидает Вологодскую область. 4 августа губернатор региона Георгий Филимонов заявил о досрочном прекращении действия лицензии на продажу алкоголя по заявлению владельца сети.

«Красное и белое» приостановила продажу алкоголя в 58 магазинах Вологодской области с 25 июля.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Причиной ухода сети из региона называют вступивший в силу с 1 марта закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в будние дни — с 12:00 до 14:00. В результате действия закона, по данным властей, закрылись или прекратили продажу спиртного 346 из 610 алкомаркетов.

Сеть «Красное и белое» на начало 2025 года насчитывала 20 527 магазинов.

ООО «Альфа-М» учреждено ООО «Меркурий ритейл холдинг». Владельцами «Меркурий ритейл холдинг» являются АО «Аврора» (49%) и ООО «Меркурий ритейл» (51%). ООО «Меркурий ритейл» на 73% принадлежит личному фонду «Меркурий», учредители которого не раскрываются.

Рената Валеева