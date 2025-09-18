Минниханов: Татарстан выступает эффективным связующим звеном между Россией и Турцией

В Стамбуле он встретился с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджиром

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Стамбуле с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджиром. Встреча прошла в рамках рабочей поездки Минниханова в Турцию, где он уже посетил фестиваль авиации, космонавтики и технологий «Технофест».

Глава республики выразил благодарность турецкому коллеге за приглашение на «Технофест», подчеркнув значимость фестиваля для развития технологического сотрудничества.

— Мы традиционно придаем большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турецкой Республикой. Татарстан выступает эффективным связующим звеном между нашими странами, — подчеркнул Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Он отметил, что Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана в рамках российско-турецких отношений. По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Турцией вырос в два раза и составил $5,3 млрд.

В свою очередь, министр Мехмет Фатих Каджир подчеркнул высокий интерес со стороны Турции к дальнейшему развитию сотрудничества с Татарстаном.

Рената Валеева