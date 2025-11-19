Высокоскоростная магистраль должна появиться в Казани до 2045 года
Вице-премьер России Виталий Савельев представил планы развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России
По его словам, до 2045 года в стране планируется построить пять новых высокоскоростных магистралей (ВСМ), передает ТАСС.
Общая протяженность сети ВСМ составит 4,5 тыс. км. На этих магистралях будет задействовано около 300 поездов. По мнению вице-премьера, обозначенный срок реализации проекта является вполне реалистичным.
Первой в России станет высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. В дальнейшем планируется строительство ВСМ по следующим направлениям:
- Москва — Екатеринбург (с остановками в Нижнем Новгороде и Казани);
- Москва — Минск;
- Москва — Адлер;
- Москва — Рязань.
Ранее Путин поручил разработать модель развития высокоскоростных магистралей до 31 марта. Это открывает перспективы для реализации проекта ВСМ Москва — Екатеринбург через Казань, который ранее был утвержден президентом в числе приоритетных.
