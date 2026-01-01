Как гости и жители столицы Татарстана готовились к Новому году

В преддверии Нового года жители и гости Казани активно погружаются в атмосферу ожидания волшебства: в торговых центрах царит хаос в поисках подарков, а на улицах проводятся праздничные мероприятия. Улыбки, смех, пакеты с новогодними подарками и снедью к праздничному столу, снег, которого так долго ждали казанцы. Как гости и жители столицы Татарстана готовились к главному празднику года — в фоторепортаже «Реального времени».
