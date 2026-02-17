В аэропорту Казани задерживаются 14 рейсов
В казанском аэропорту задержаны 8 рейсов на вылет и 6 рейсов на прилет
После введения ограничений на прием и отправку воздушных судов в казанском аэропорту задержаны 8 рейсов на вылет (Хургада (2 вылета), Дубай, Усинск, Шереметьево, Астрахань, Санкт-Петербург, Екатеринбург) и 6 рейсов на прилет (Дубай, Самара (3 рейса), Сургут, Хургада), следует из данных табло аэропорта. Время прибытия и вылета перенесено на время после 9:00 утра.
Ограничения введены на фоне угрозы атаки БПЛА.
