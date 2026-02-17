Над Татарстаном 4 БПЛА: закрыты аэропорты, угроза атаки в Челнах и Альметьевске
Жителям двух городов рекомендовано спуститься в укрытия и не подходить к окнам
МЧС России сообщило о пролете 4 БПЛА в направлении Мензелинска в 5:07 утра, сообщение распространено в приложении ведомства. В 4:40 была объявлена угроза атаки БПЛА в Набережных Челнах и Альметьевске, жителям рекомендовали спуститься в укрытия.
Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропортов Казани и Нижнекамска в 3:06 и 3:23. На момент публикации обе воздушные гавани закрыты. С пяти утра закрыты также находящиеся рядом аэропорты Ижевска и Ульяновска.
До 6 утра в казанский аэропорт должны были прибыть 4 рейса: из Дубая, Сургута и два из Самары.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».