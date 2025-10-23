Полиция проверяет информацию об избиении пешехода футбольным судьей в Казани

Инцидент произошел на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны

Фото: Динар Фатыхов

Полиция Казани начала проверку после публикации в социальных сетях информации о конфликте между водителем и пешеходом, случившемся в центре города. Инцидент произошел на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны, сообщает РИА «Новости».

Ранее появилась информация, что водитель BMW X6 является футбольным арбитром.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным соцсетей, водитель автомобиля не пропустил пешехода на переходе, после чего вышел из машины и применил к нему физическое насилие. В публикациях указывается, что за рулем находился футбольный арбитр Игорь Захаров.

Сотрудники полиции выявили информацию о конфликте в ходе мониторинга социальных сетей. В настоящее время материалы дела находятся в отделе полиции «Япеева» УМВД России по Казани. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Напомним, что в Лаишевском районе двух человек обвиняют в нападении на полицейских.

Наталья Жирнова