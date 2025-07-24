На месте крушения самолета в Амурской области не нашли выживших

Спасатели надеются обнаружить уцелевших пассажиров при наземном осмотре

По предварительным результатам осмотра места крушения самолета Ан-24 в Амурской области, никто из пассажиров и экипажа не выжил. Об этом сообщает РИА «Новости».

В амурском центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности отметили, что поиск проводился с самолета в труднодоступной местности и, возможно, при наземном поиске удастся обнаружить кого-то из уцелевших пассажиров.

Ранее спасатели обнаружили обломки пропавшего пассажирского самолета Ан-24 в 15 км от Тынды в Амурской области. На борту находилось 43 пассажира, включая шесть членов экипажа и пять детей.

Отмечается, что перед вылетом рейс был задержан в связи с плохими погодными условиями.



Дарья Сайфиева