В Марий Эл обмелело озеро Яльчик — причины и последствия

Для решения проблемы экологи из соседней республики обратились в Академию наук Татарстана

Фото: скриншот видео с канала ТНВ

В национальном парке «Марий Чодра» зафиксирована тревожная ситуация — знаменитое карстовое озеро Яльчик стремительно теряет воду. За последние месяцы уровень водоема упал на 5-10 метров, вдоль берегов образовались островки. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сотрудники парка обратились за помощью к экологам Академии наук Татарстана. Похожая проблема наблюдается и в других водоемах региона — только за последние полгода значительно обмелели озера в Высокогорском районе и опустилось на метр озеро Комсомольское в Дербышках.

Эксперты отмечают, что за последние 50 лет в Татарстане исчезло более 3000 рек и озер. Среди возможных причин обмеления Яльчика специалисты называют несколько факторов. Во-первых, это климатические изменения — прошедшая зима была теплой, что привело к уходу талых вод в землю.

Второй фактор — антропогенный. Вокруг озера расположено множество санаториев, домов отдыха и поселков, жители которых активно бурят скважины. Это приводит к снижению уровня грунтовых вод.

Третья возможная причина — природный фактор. В карстовой системе, к которой относится Яльчик, мог произойти обвал дна одного из связанных озер.

Особую тревогу вызывает тот факт, что озеро может повторить судьбу печально известного озера Морской Глаз. Сейчас специалисты ежедневно мониторят уровень воды. Если к следующей весне ситуация не стабилизируется, будут проведены комплексные гидробиологические исследования для установления точных причин обмеления.

Территория вокруг озера находится под охраной, однако фиксируются многочисленные нарушения — от разведения костров до катания на питбайках. Экологи подчеркивают, что без своевременного вмешательства уникальная природная жемчужина может быть безвозвратно утрачена.