Основательница Meduza* Тимченко** объявлена в международный розыск

Ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Галина Тимченко**, основательница проекта Meduza*, объявлена в международный розыск. Ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в организации деятельности нежелательной организации.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главное следственное управление Следкома России.

— Следствием получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого преступного деяния. Она объявлена в международный розыск. По ходатайству следствия в отношении Тимченко заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.



Рената Валеева