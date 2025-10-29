Основательница Meduza* Тимченко** объявлена в международный розыск
Ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Галина Тимченко**, основательница проекта Meduza*, объявлена в международный розыск. Ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в организации деятельности нежелательной организации.
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главное следственное управление Следкома России.
— Следствием получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого преступного деяния. Она объявлена в международный розыск. По ходатайству следствия в отношении Тимченко заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.
Справка
* Meduza Project признана в России СМИ — иностранным агентом и нежелательной организацией.
** Признана Минюстом России иностранным агентом.
